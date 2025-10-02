Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Colombia στην Scotiabank κυμαίνεται από COP 184.06M ανά year για L6 έως COP 130.87M ανά year για L7. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Colombia ανέρχεται σε COP 130.15M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Scotiabank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
