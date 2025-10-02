Κατάλογος Εταιρειών
Scotiabank
  • Μισθοί
  • Επενδυτικός Τραπεζίτης

  • Όλοι οι Μισθοί Επενδυτικός Τραπεζίτης

  • New York City Area

Scotiabank Επενδυτικός Τραπεζίτης Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επενδυτικός Τραπεζίτης in New York City Area στην Scotiabank ανέρχεται σε $275K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Scotiabank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Scotiabank
Associate
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$275K
Επίπεδο
L8
Βάση
$200K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$75K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Scotiabank?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτικός Τραπεζίτης στην Scotiabank in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $526,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Scotiabank για τον ρόλο Επενδυτικός Τραπεζίτης in New York City Area είναι $250,000.

