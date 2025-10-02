Κατάλογος Εταιρειών
Scotiabank
Scotiabank Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in Greater Toronto Area στην Scotiabank κυμαίνεται από CA$87.3K ανά year για L6 έως CA$134K ανά year για L8. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$99.1K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Scotiabank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Συχνές Ερωτήσεις

Die hoogste betalende salaris pakket gerapporteer vir 'n Επιχειρησιακός Αναλυτής by Scotiabank in Greater Toronto Area is 'n jaarlikse totale vergoeding van CA$142,041. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Scotiabank vir die Επιχειρησιακός Αναλυτής rol in Greater Toronto Area is CA$96,688.

