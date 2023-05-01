SCORE Μισθοί

Ο μισθός της SCORE κυμαίνεται από $60,992 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $187,926 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της SCORE . Τελευταία ενημέρωση: 9/2/2025