Schoox
Schoox Μισθοί

Ο μισθός της Schoox κυμαίνεται από $33,259 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $132,396 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Schoox. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Στελέχωση Προσωπικού
$122K
Πωλήσεις
$132K
Μηχανικός Λογισμικού
$33.3K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Schoox είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $132,396. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Schoox είναι $121,605.

