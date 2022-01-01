Κατάλογος Εταιρειών
Scholastic
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Scholastic Μισθοί

Ο μισθός της Scholastic κυμαίνεται από $88,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $155,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Scholastic. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Μηχανικός Λογισμικού
Median $155K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $88K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$126K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Διευθυντής Προϊόντος
$89.2K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Scholastic είναι Μηχανικός Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $155,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Scholastic είναι $107,413.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Scholastic

Σχετικές Εταιρείες

  • thredUP
  • RE/MAX
  • Ticketmaster
  • Carvana
  • CoStar Group
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι