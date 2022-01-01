Scholastic Μισθοί

Ο μισθός της Scholastic κυμαίνεται από $88,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρηματικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $155,000 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Scholastic . Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025