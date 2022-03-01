Schindler Elevator Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Schindler Elevator κυμαίνεται από $85,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $156,800 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Schindler Elevator. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Επιχειρηματικός Αναλυτής
$97.3K
Διευθυντής Έργων
$157K
Μηχανικός Λογισμικού
$85.4K

Αρχιτέκτονας Λύσεων
$111K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Schindler Elevator είναι Διευθυντής Έργων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $156,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Schindler Elevator είναι $104,053.

