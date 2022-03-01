Schindler Elevator Μισθοί

Ο μισθός της Schindler Elevator κυμαίνεται από $85,425 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $156,800 για έναν Διευθυντής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Schindler Elevator . Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025