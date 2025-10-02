Κατάλογος Εταιρειών
Schibsted
Schibsted Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Stockholm

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Stockholm στην Schibsted ανέρχεται σε SEK 695K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Schibsted. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
Schibsted
Software Engineer
Stockholm, ST, Sweden
Σύνολο ανά έτος
SEK 695K
Επίπεδο
Middle
Βάση
SEK 695K
Stock (/yr)
SEK 0
Μπόνους
SEK 0
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Schibsted?

SEK 1.54M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

