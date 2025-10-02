Κατάλογος Εταιρειών
Scaler Academy
  • Greater Bengaluru

Scaler Academy Επιχειρησιακή Ανάπτυξη Μισθοί στη Greater Bengaluru

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιχειρησιακή Ανάπτυξη in Greater Bengaluru στην Scaler Academy ανέρχεται σε ₹845K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Scaler Academy. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Σύνολο ανά έτος
₹845K
Επίπεδο
hidden
Βάση
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
2-4 Έτη
Έτη εμπειρίας
5-10 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Scaler Academy?

₹13.94M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιχειρησιακή Ανάπτυξη at Scaler Academy in Greater Bengaluru sits at a yearly total compensation of ₹1,185,361. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scaler Academy for the Επιχειρησιακή Ανάπτυξη role in Greater Bengaluru is ₹1,053,641.

