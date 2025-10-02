Κατάλογος Εταιρειών
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Scale AI Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων Μισθοί στη Mexico

Η αποζημίωση Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Mexico στην Scale AI ανέρχεται σε MX$1.38M ανά year για L4. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Scale AI. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$1.38M
MX$1.26M
MX$57.9K
MX$62.2K
L5
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L6
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$3.09M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
Options

Στην Scale AI, τα Options υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Συχνές Ερωτήσεις

أعلى حزمة راتب لوظيفة Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων في Scale AI in Mexico تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره MXMX$30,091,134. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Scale AI لوظيفة Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων in Mexico هو MXMX$23,042,233.

