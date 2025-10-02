Κατάλογος Εταιρειών
Sberbank
  • Μισθοί
  • Αρχιτέκτονας Λύσεων

  • Όλοι οι Μισθοί Αρχιτέκτονας Λύσεων

  • Moscow Metro Area

Sberbank Αρχιτέκτονας Λύσεων Μισθοί στη Moscow Metro Area

Η αποζημίωση Αρχιτέκτονας Λύσεων in Moscow Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 5.9M ανά year για L7 έως RUB 8.08M ανά year για L13. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Moscow Metro Area ανέρχεται σε RUB 5.92M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank.

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L7
RUB 5.9M
RUB 5.52M
RUB 0
RUB 381K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
RUB 13.36M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Αρχιτέκτονας Λύσεων at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 11,539,667. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Αρχιτέκτονας Λύσεων role in Moscow Metro Area is RUB 6,162,235.

Άλλοι Πόροι