Sberbank Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί στη Moscow Metro Area

Η αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in Moscow Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 4.16M ανά year για L12 έως RUB 8.2M ανά year για L13. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Moscow Metro Area ανέρχεται σε RUB 5.26M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 11,259,091. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού role in Moscow Metro Area is RUB 7,052,230.

