Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Saint Petersburg Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 1.92M ανά year για L7 έως RUB 5.62M ανά year για L13. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Saint Petersburg Metro Area ανέρχεται σε RUB 3.34M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L7
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου
Μηχανικός Λογισμικού Κινητών Εφαρμογών
Μηχανικός Λογισμικού Frontend
Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης
Μηχανικός Λογισμικού Backend
Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack
Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)
Μηχανικός Δεδομένων
Μηχανικός DevOps
Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου
Μηχανικός Συστημάτων
Υποστηρικτής Προγραμματιστών
Ερευνητής Επιστήμονας
Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης