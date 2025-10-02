Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Moscow Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 1.85M ανά year για L7 έως RUB 6.2M ανά year για L14. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Moscow Metro Area ανέρχεται σε RUB 3.9M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Συμπεριλαμβανόμενοι ΤίτλοιΥποβολή Νέου Τίτλου
Μηχανικός Λογισμικού Κινητών Εφαρμογών
Μηχανικός Λογισμικού Frontend
Μηχανικός Μηχανικής Μάθησης
Μηχανικός Λογισμικού Backend
Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack
Μηχανικός Λογισμικού Διασφάλισης Ποιότητας (QA)
Μηχανικός Δεδομένων
Μηχανικός DevOps
Μηχανικός Αξιοπιστίας Ιστοτόπου
Μηχανικός Συστημάτων
Υποστηρικτής Προγραμματιστών
Ερευνητής Επιστήμονας
Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης