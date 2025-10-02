Η αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Moscow Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 11.19M ανά year για L7 έως RUB 16.17M ανά year για L14. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Moscow Metro Area ανέρχεται σε RUB 3.85M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
