Sberbank
  • Moscow Metro Area

Sberbank Νομικός Μισθοί στη Moscow Metro Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Νομικός in Moscow Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 3.32M έως RUB 4.81M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RUB 3.76M - RUB 4.37M
Russia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RUB 3.32MRUB 3.76MRUB 4.37MRUB 4.81M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

RUB 13.36M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sberbank?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Νομικός at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 4,814,793. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Νομικός role in Moscow Metro Area is RUB 3,317,757.

