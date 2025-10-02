Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Saint Petersburg Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 1.31M ανά year για L7 έως RUB 2.7M ανά year για L10. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Saint Petersburg Metro Area ανέρχεται σε RUB 1.49M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L7
RUB 1.31M
RUB 1.31M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.03M
RUB 1.69M
RUB 0
RUB 346K
L10
RUB 2.7M
RUB 2.7M
RUB 0
RUB 0
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
