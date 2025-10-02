Κατάλογος Εταιρειών
Sberbank
  • Moscow Metro Area

Sberbank Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Moscow Metro Area

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Moscow Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 1.8M ανά year για L7 έως RUB 6.45M ανά year για L13. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Moscow Metro Area ανέρχεται σε RUB 4.1M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
RUB 13.36M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Sberbank in Moscow Metro Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 6,448,565. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sberbank για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Moscow Metro Area είναι RUB 3,528,681.

