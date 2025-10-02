Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Moscow Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 1.8M ανά year για L7 έως RUB 6.45M ανά year για L13. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Moscow Metro Area ανέρχεται σε RUB 4.1M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
