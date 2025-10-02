Κατάλογος Εταιρειών
Sberbank
  • Μισθοί
  • Επιχειρησιακός Αναλυτής

  • Όλοι οι Μισθοί Επιχειρησιακός Αναλυτής

  • Moscow Metro Area

Sberbank Επιχειρησιακός Αναλυτής Μισθοί στη Moscow Metro Area

Η αποζημίωση Επιχειρησιακός Αναλυτής in Moscow Metro Area στην Sberbank κυμαίνεται από RUB 1.98M ανά year για L7 έως RUB 4.19M ανά year για L11. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Moscow Metro Area ανέρχεται σε RUB 2.63M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sberbank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
RUB 13.36M

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Najveći paket kompenzacije za Επιχειρησιακός Αναλυτής poziciju u Sberbank in Moscow Metro Area iznosi RUB 4,757,188 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Sberbank za Επιχειρησιακός Αναλυτής poziciju in Moscow Metro Area je RUB 2,700,624.

