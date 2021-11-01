Savvas Learning Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Savvas Learning
Ο μισθός της Savvas Learning κυμαίνεται από $89,760 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαφημιστικός Συντάκτης στο χαμηλό άκρο έως $156,215 για έναν Πωλήσεις στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Savvas Learning. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Διαφημιστικός Συντάκτης
$89.8K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $131K

Πωλήσεις
$156K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Savvas Learning είναι Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $156,215. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Savvas Learning είναι $113,050.

