Κατάλογος Εταιρειών
SatSure
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Greater Bengaluru

SatSure Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί στη Greater Bengaluru

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Greater Bengaluru στην SatSure κυμαίνεται από ₹1.15M έως ₹1.63M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SatSure. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.3M - ₹1.55M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.15M₹1.3M₹1.55M₹1.63M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Σχεδιαστής Προϊόντος υποβολές στην SatSure για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

₹13.95M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη SatSure?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Σχεδιαστής Προϊόντος προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην SatSure in Greater Bengaluru φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,631,062. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SatSure για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Greater Bengaluru είναι ₹1,148,835.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την SatSure

Σχετικές Εταιρείες

  • Apple
  • SoFi
  • Coinbase
  • Pinterest
  • Airbnb
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι