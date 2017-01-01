Κατάλογος Εταιρειών
Satin Finserv
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
Κορυφαίες Πληροφορίες
  • Συνεισφέρετε κάτι μοναδικό για την Satin Finserv που μπορεί να βοηθήσει τους άλλους (π.χ. συμβουλές για συνεντεύξεις, επιλογή ομάδων, μοναδική κουλτούρα, κ.λπ.).
    • Σχετικά

    Satin Finserv Limited provides business loans to individuals, MSMEs, and corporates, focusing on financial inclusion through advanced technology and significant growth in MSME loan disbursements.

    satinfinserv.com
    Ιστότοπος
    2019
    Έτος Ίδρυσης
    180
    Αριθμός Εργαζομένων
    $10M-$50M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

    Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

    Εγγραφείτε για επαληθευμένες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

    Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

    Προτεινόμενες Θέσεις

      Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Satin Finserv

    Σχετικές Εταιρείες

    • Databricks
    • Netflix
    • Stripe
    • Microsoft
    • Square
    • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

    Άλλοι Πόροι