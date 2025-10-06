Κατάλογος Εταιρειών
SAP
Αρχιτέκτονας Λύσεων Επίπεδο

T4

Επίπεδα στην SAP

Σύγκριση Επιπέδων
  1. T1Associate Architect
  2. T2Architect
  3. T3Senior Architect
Μέσος Όρος Ετησίως Συνολικές Αποδοχές
€124,124
Βασικός Μισθός
€93,853
Χορήγηση Μετοχών ()
€7,287
Μπόνους
€8,462

€141K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
