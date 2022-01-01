Εσ Ει Πι Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της SAP κυμαίνεται από $23,270 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαφημιστικός Συντάκτης στο χαμηλό άκρο έως $487,550 για έναν Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Εσ Ει Πι.

Μηχανικός Λογισμικού
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Μηχανικός Frontend Λογισμικού

Μηχανικός Backend Λογισμικού

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Μηχανικός Παραγωγικού Λογισμικού

Μηχανικός DevOps

Μηχανικός Τεχνητής Νοημοσύνης

Σχεδιαστής Προϊόντος
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

Σχεδιαστής Εμπειρίας Χρήστη

Πωλήσεις
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Υπεύθυνος Λογαριασμού

Επιστήμονας Δεδομένων
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Διευθυντής Προϊόντος
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Μάρκετινγκ
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
T3 $46K
T4 $74.9K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Αρχιτέκτονας Νέφους

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $78.4K
Σύμβουλος Διοίκησης
Median $82.5K
Διευθυντής Έργων
Median $143K
Επιτυχία Πελατών
Median $128K
Διευθυντής Τεχνικών Προγραμμάτων
Median $120K
Ανθρώπινο Δυναμικό
Median $57.7K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $114K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
Median $74.9K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
Median $82.8K
Λογιστής
$39.1K
Διοικητικός Βοηθός
$74.5K
Επιχειρηματικές Λειτουργίες
$162K
Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών
$488K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$40.9K
Επικεφαλής Προσωπικού
$160K
Διαφημιστικός Συντάκτης
$23.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$76.5K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$53.8K
Αναλυτής Δεδομένων
$110K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$238K
Διευθυντής Εγκαταστάσεων
$80K
Γραφίστας
$104K
Μηχανικός Υλικού
$136K
Νομικά
$271K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$296K
Διευθυντής Προγραμμάτων
$128K
Στελέχωση Προσωπικού
$199K
Λειτουργίες Εσόδων
$95.2K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$81.1K
Συνολικές Αμοιβές
$83.3K
Ερευνητής Εμπειρίας Χρήστη
$95.3K
Επενδυτής Επιχειρηματικού Κεφαλαίου
$121K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην SAP, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)

20%

ΕΤΟΣ 1

40%

ΕΤΟΣ 2

40%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην SAP, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 20% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (20.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

  • 40% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (40.00% ετησίως)

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

34%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην SAP, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (8.25% τριμηνιαία)

  • 34% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (8.50% τριμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην SAP είναι Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $487,550. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην SAP είναι $114,363.

