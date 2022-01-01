Εσ Ει Πι Μισθοί

Ο μισθός της SAP κυμαίνεται από $23,270 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαφημιστικός Συντάκτης στο χαμηλό άκρο έως $487,550 για έναν Διευθυντής Επιχειρηματικών Λειτουργιών στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Εσ Ει Πι. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025
33.3%
ΕΤΟΣ 1
33.3%
ΕΤΟΣ 2
33.4%
ΕΤΟΣ 3
Στην SAP, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)
33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)
20%
ΕΤΟΣ 1
40%
ΕΤΟΣ 2
40%
ΕΤΟΣ 3
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
34%
ΕΤΟΣ 3
