Κατάλογος Εταιρειών
Santander
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Santander Μισθοί

Ο μισθός της Santander κυμαίνεται από $27,604 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $355,215 για έναν Σύμβουλος Διοίκησης στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Santander. Τελευταία ενημέρωση: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Λογιστής
$31.9K
Επιστήμονας Δεδομένων
$27.6K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$32.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Επενδυτικός Τραπεζίτης
$59.4K
Σύμβουλος Διοίκησης
$355K
Διευθυντής Προϊόντος
$76.2K
Μηχανικός Λογισμικού
$43.1K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$218K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Santander είναι Σύμβουλος Διοίκησης at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $355,215. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Santander είναι $51,236.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Santander

Σχετικές Εταιρείες

  • Netflix
  • Lyft
  • Spotify
  • Airbnb
  • Roblox
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι