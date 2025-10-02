Κατάλογος Εταιρειών
Santander Bank Επενδυτικός Τραπεζίτης Μισθοί στη New York City Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επενδυτικός Τραπεζίτης in New York City Area στην Santander Bank ανέρχεται σε $245K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Santander Bank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Santander Bank
Vice President
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$245K
Επίπεδο
Vice President
Βάση
$185K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$60K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
7 Έτη
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επενδυτικός Τραπεζίτης στην Santander Bank in New York City Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $330,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Santander Bank για τον ρόλο Επενδυτικός Τραπεζίτης in New York City Area είναι $245,000.

