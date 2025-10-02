Κατάλογος Εταιρειών
Santander Bank
Santander Bank Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Boston Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Boston Area στην Santander Bank ανέρχεται σε $124K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Santander Bank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Boston, MA
Σύνολο ανά έτος
$124K
Επίπεδο
Associate
Βάση
$107K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$17K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Santander Bank?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Santander Bank in Greater Boston Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $155,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Santander Bank για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Boston Area είναι $137,000.

