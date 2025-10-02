Κατάλογος Εταιρειών
Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Brazil στην Santander Bank ανέρχεται σε R$203K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Santander Bank. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Santander Bank
Data Scientist
Sao Paulo, SP, Brazil
Σύνολο ανά έτος
R$203K
Επίπεδο
Mid
Βάση
R$122K
Stock (/yr)
R$0
Μπόνους
R$81.3K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Santander Bank?

R$880K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συχνές Ερωτήσεις

Santander Bank in BrazilΕπιστήμονας Δεδομένων最高薪酬方案，年度總薪酬為R$241,059。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Santander BankΕπιστήμονας Δεδομένων職位 in Brazil年度總薪酬中位數為R$222,722。

Άλλοι Πόροι