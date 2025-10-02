Κατάλογος Εταιρειών
Sanofi
Sanofi Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Paris Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Greater Paris Area στην Sanofi ανέρχεται σε €74.9K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sanofi. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Sanofi
Software Engineer
Paris, IL, France
Σύνολο ανά έτος
€74.9K
Επίπεδο
L3
Βάση
€56.6K
Stock (/yr)
€9.1K
Μπόνους
€9.1K
Έτη στην εταιρεία
5 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sanofi?

€142K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
