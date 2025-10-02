Κατάλογος Εταιρειών
Sanofi
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Επιστήμονας Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

  • United States

Sanofi Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη United States

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in United States στην Sanofi ανέρχεται σε $115K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sanofi. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Sanofi
Data Scientist
Boston
Σύνολο ανά έτος
$115K
Επίπεδο
L2
Βάση
$115K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
2-4 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sanofi?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Συμβάλλετε

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιστήμονας Δεδομένων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Επιστήμονας Δεδομένων ve společnosti Sanofi in United States představuje roční celkovou odměnu $238,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Sanofi pro pozici Επιστήμονας Δεδομένων in United States je $194,000.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Sanofi

Σχετικές Εταιρείες

  • AXA
  • Tyler Technologies
  • Amdocs
  • ICON plc
  • Catalent Pharma Solutions
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι