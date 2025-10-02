Κατάλογος Εταιρειών
Sanofi
Sanofi Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Greater Toronto Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Greater Toronto Area στην Sanofi ανέρχεται σε CA$108K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sanofi. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
Sanofi
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Σύνολο ανά έτος
CA$108K
Επίπεδο
L2-1
Βάση
CA$98.2K
Stock (/yr)
CA$0
Μπόνους
CA$10.1K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sanofi?

CA$225K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at Sanofi in Greater Toronto Area sits at a yearly total compensation of CA$132,169. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sanofi for the Επιστήμονας Δεδομένων role in Greater Toronto Area is CA$108,282.

