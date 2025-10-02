Κατάλογος Εταιρειών
S&P Global
  • India

S&P Global Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί στη India

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India στην S&P Global ανέρχεται σε ₹6.7M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
S&P Global
Director
Hyderabad, TS, India
Σύνολο ανά έτος
₹6.7M
Επίπεδο
13
Βάση
₹6.7M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹0
Έτη στην εταιρεία
13 Έτη
Έτη εμπειρίας
13 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη S&P Global?

₹13.94M

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni S&P Global fun ipa Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India ni ₹5,629,947.

