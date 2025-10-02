Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in New York City Area στην S&P Global κυμαίνεται από $125K ανά year για L8 έως $284K ανά year για L13. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in New York City Area ανέρχεται σε $132K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L8
$125K
$117K
$1.4K
$6.9K
L9
$121K
$110K
$0
$11.4K
L10
$106K
$106K
$0
$0
L11
$180K
$163K
$0
$17K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
