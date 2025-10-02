Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater London Area στην S&P Global ανέρχεται σε £59.5K ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater London Area ανέρχεται σε £63K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L8
£ --
£ --
£ --
£ --
L9
£59.5K
£54.1K
£0
£5.5K
L10
£ --
£ --
£ --
£ --
L11
£ --
£ --
£ --
£ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
