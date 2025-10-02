S&P Global Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Toronto Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Toronto Area στην S&P Global κυμαίνεται από CA$78.3K ανά year για L8 έως CA$105K ανά year για L10. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Toronto Area ανέρχεται σε CA$92.9K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L8 Software Developer I ( Αρχάριο Επίπεδο ) CA$78.3K CA$76.2K CA$0 CA$2.1K L9 Software Developer II CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- L10 Software Developer II CA$105K CA$100K CA$0 CA$4.4K L11 Lead Software Developer CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Εταιρεία Τοποθεσία | Ημερομηνία Όνομα Βαθμίδας Ετικέτα Έτη Εμπειρίας Σύνολο / Στην Εταιρεία Συνολική Αποζημίωση ( CAD ) Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 16.50 % εξαμηνιαία )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 16.50 % εξαμηνιαία )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 16.50 % εξαμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη S&P Global ?

