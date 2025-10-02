Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Hyderabad Area στην S&P Global κυμαίνεται από ₹1.71M ανά year για L9 έως ₹7.18M ανά year για L13. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Hyderabad Area ανέρχεται σε ₹1.98M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹1.71M
₹1.61M
₹0
₹100K
L10
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
