  • Μισθοί
  • Μηχανικός Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  • Greater Delhi Area

S&P Global Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Delhi Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Delhi Area στην S&P Global κυμαίνεται από ₹1.28M ανά year για L8 έως ₹2.2M ανά year για L9. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Delhi Area ανέρχεται σε ₹2.03M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L8
Software Developer I(Αρχάριο Επίπεδο)
₹1.28M
₹1.25M
₹0
₹30.5K
L9
Software Developer II
₹2.2M
₹2M
₹0
₹202K
L10
Software Developer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L11
Lead Software Developer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Συχνές Ερωτήσεις

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Μηχανικός Λογισμικού sa S&P Global in Greater Delhi Area ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,986,581. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa S&P Global para sa Μηχανικός Λογισμικού role in Greater Delhi Area ay ₹1,829,442.

