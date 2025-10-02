Κατάλογος Εταιρειών
S&P Global
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Επιστήμονας Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Επιστήμονας Δεδομένων

  • Mumbai Metropolitan Region

S&P Global Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη Mumbai Metropolitan Region

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Επιστήμονας Δεδομένων in Mumbai Metropolitan Region στην S&P Global ανέρχεται σε ₹2.95M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
S&P Global
Senior Data Engineer
Mumbai, MH, India
Σύνολο ανά έτος
₹2.95M
Επίπεδο
L9
Βάση
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Μπόνους
₹447K
Έτη στην εταιρεία
2 Έτη
Έτη εμπειρίας
5 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη S&P Global?

₹13.94M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιστήμονας Δεδομένων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην S&P Global in Mumbai Metropolitan Region φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,565,631. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην S&P Global για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in Mumbai Metropolitan Region είναι ₹2,952,670.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την S&P Global

Σχετικές Εταιρείες

  • Envestnet
  • Affirma
  • Jack Henry & Associates
  • Alkami
  • Enova International
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι