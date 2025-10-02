Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην S&P Global κυμαίνεται από ₹838K ανά year για L8 έως ₹1.92M ανά year για L10. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.61M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L8
₹838K
₹838K
₹0
₹0
L9
₹2.38M
₹2.2M
₹0
₹189K
L10
₹1.92M
₹1.84M
₹0
₹86.4K
L11
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
33%
ΕΤΟΣ 1
33%
ΕΤΟΣ 2
33%
ΕΤΟΣ 3
Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:
33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)
33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)