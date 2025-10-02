S&P Global Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί στη India

Η αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην S&P Global κυμαίνεται από ₹838K ανά year για L8 έως ₹1.92M ανά year για L10. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹2.61M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L8 Data Scientist I ₹838K ₹838K ₹0 ₹0 L9 Data Scientist II ₹2.38M ₹2.2M ₹0 ₹189K L10 Data Scientist III ₹1.92M ₹1.84M ₹0 ₹86.4K L11 Lead Data Scientist ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Προβολή 3 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 33 % ΕΤΟΣ 1 33 % ΕΤΟΣ 2 33 % ΕΤΟΣ 3 Τύπος Μετοχών RSU Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών: 33 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 16.50 % εξαμηνιαία )

33 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 16.50 % εξαμηνιαία )

33 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 16.50 % εξαμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη S&P Global ?

