S&P Global Μισθοί

Ο μισθός της S&P Global κυμαίνεται από $4,029 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $335,168 για έναν Εταιρική Ανάπτυξη στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της S&P Global. Τελευταία ενημέρωση: 10/25/2025

Μηχανικός Λογισμικού
L8 $13.3K
L9 $24.5K
L10 $30.1K
L11 $45K
L13 $77K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Δεδομένων

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $89.4K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $290K

Αναλυτής Δεδομένων
Median $12K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $160K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $170K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $205K

Data Architect

Λογιστής
$111K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$124K
Εταιρική Ανάπτυξη
$335K
Επιτυχία Πελατών
$89.6K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$53.8K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$62.9K
Information Technologist (IT)
$48.9K
Σύμβουλος Διοίκησης
$90.8K
Μάρκετινγκ
$89.6K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$104K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$52.8K
Διαχειριστής Έργων
$55K
Πωλήσεις
$270K
Μηχανικός Πωλήσεων
$109K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$155K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33%

ΕΤΟΣ 1

33%

ΕΤΟΣ 2

33%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην S&P Global, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

  • 33% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (16.50% εξαμηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην S&P Global είναι Εταιρική Ανάπτυξη at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $335,168. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην S&P Global είναι $89,550.

Άλλοι Πόροι