Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in San Francisco Bay Area στην Sandia National Labs ανέρχεται σε $203K ανά year για Senior Member of Technical Staff. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in San Francisco Bay Area ανέρχεται σε $212K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sandia National Labs. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Member of Technical Staff
$203K
$200K
$0
$3K
Principal Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
