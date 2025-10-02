Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Albuquerque-Santa Fe Area στην Sandia National Labs κυμαίνεται από $121K ανά year για Member of Technical Staff έως $169K ανά year για Principal Member of Technical Staff. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Albuquerque-Santa Fe Area ανέρχεται σε $125K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sandia National Labs. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Member of Technical Staff
$121K
$117K
$0
$3.8K
Senior Member of Technical Staff
$152K
$151K
$0
$875
Principal Member of Technical Staff
$169K
$167K
$0
$2.5K
Distinguished Member of Technical Staff
$ --
$ --
$ --
$ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
Δεν βρέθηκαν μισθοί
