Sandia National Labs Μηχανολόγος Μηχανικός Μισθοί στη San Francisco Bay Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανολόγος Μηχανικός in San Francisco Bay Area στην Sandia National Labs ανέρχεται σε $212K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Sandia National Labs. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Sandia National Labs
R&D Mechanical engineer
Livermore, CA
Σύνολο ανά έτος
$212K
Επίπεδο
Senior Technical Staff Member
Βάση
$212K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
6 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Sandia National Labs?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Sandia National Labs in San Francisco Bay Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $263,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Sandia National Labs για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in San Francisco Bay Area είναι $148,000.

