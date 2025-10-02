Κατάλογος Εταιρειών
Samolet Πωλήσεις Μισθοί στη Moscow Metro Area

Η μέση συνολική αποζημίωση Πωλήσεις in Moscow Metro Area στην Samolet κυμαίνεται από RUB 3.22M έως RUB 4.49M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Samolet. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

RUB 3.45M - RUB 4.07M
Russia
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
RUB 3.22MRUB 3.45MRUB 4.07MRUB 4.49M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 2 ακόμη Πωλήσεις υποβολές στην Samolet για να ξεκλειδώσουμε!

RUB 13.36M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Samolet?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Πωλήσεις στην Samolet in Moscow Metro Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 4,488,196. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Samolet για τον ρόλο Πωλήσεις in Moscow Metro Area είναι RUB 3,222,295.

