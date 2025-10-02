SailPoint Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Mexico

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Mexico στην SailPoint κυμαίνεται από MX$1.13M ανά year για L3 έως MX$1.28M ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Mexico ανέρχεται σε MX$1.21M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SailPoint. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 Associate Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) MX$ -- MX$ -- MX$ -- MX$ -- L2 Software Engineer MX$ -- MX$ -- MX$ -- MX$ -- L3 Software Engineer II MX$1.13M MX$1.12M MX$0 MX$12.4K L4 Senior Software Engineer MX$1.28M MX$1.12M MX$96.8K MX$64.4K Προβολή 6 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην SailPoint, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη SailPoint ?

