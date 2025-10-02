Κατάλογος Εταιρειών
  Μισθοί
  Μηχανικός Λογισμικού

  Όλοι οι Μισθοί Μηχανικός Λογισμικού

  Mexico

SailPoint Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Mexico

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Mexico στην SailPoint κυμαίνεται από MX$1.13M ανά year για L3 έως MX$1.28M ανά year για L4. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Mexico ανέρχεται σε MX$1.21M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SailPoint. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L1
Associate Software Engineer(Αρχάριο Επίπεδο)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L3
Software Engineer II
MX$1.13M
MX$1.12M
MX$0
MX$12.4K
L4
Senior Software Engineer
MX$1.28M
MX$1.12M
MX$96.8K
MX$64.4K
Προβολή 6 Περισσότερων Επιπέδων
Προσθήκη Αποζ.Σύγκριση Επιπέδων

Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην SailPoint, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Υποβολή Νέου Τίτλου

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Συχνές Ερωτήσεις

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Μηχανικός Λογισμικού chez SailPoint in Mexico s'élève à une rémunération totale annuelle de MXMX$32,893,680. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez SailPoint pour le poste Μηχανικός Λογισμικού in Mexico est de MXMX$22,890,882.

