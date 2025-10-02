SailPoint Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Greater Austin Area

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in Greater Austin Area στην SailPoint κυμαίνεται από $100K ανά year για L2 έως $211K ανά year για L6. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in Greater Austin Area ανέρχεται σε $142K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της SailPoint. Τελευταία ενημέρωση: 10/2/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο Προσθήκη Αποζ. Σύγκριση Επιπέδων

Όνομα Επιπέδου Σύνολο Βασικός Μετοχές (/yr) Μπόνους L1 Associate Software Engineer ( Αρχάριο Επίπεδο ) $ -- $ -- $ -- $ -- L2 Software Engineer $100K $94K $4.4K $2K L3 Software Engineer II $132K $117K $9.1K $6.4K L4 Senior Software Engineer $168K $145K $15K $7.3K Προβολή 6 Περισσότερων Επιπέδων

Τελευταίες Υποβολές Μισθών

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης Κύριο 25 % ΕΤΟΣ 1 25 % ΕΤΟΣ 2 25 % ΕΤΟΣ 3 25 % ΕΤΟΣ 4 Τύπος Μετοχών RSU Στην SailPoint, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών: 25 % κατοχυρώνεται στο 1st - ΕΤΟΣ ( 25.00 % ετησίως )

25 % κατοχυρώνεται στο 2nd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 3rd - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

25 % κατοχυρώνεται στο 4th - ΕΤΟΣ ( 6.25 % τριμηνιαία )

Ποιο είναι το πρόγραμμα κατοχύρωσης στη SailPoint ?

Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι Υποβολή Νέου Τίτλου