Safe Security Μισθοί

Το εύρος μισθών της Safe Security κυμαίνεται από $59,467 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $172,354 για Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Safe Security . Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025