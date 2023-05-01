Κατάλογος Εταιρειών
Safe Security
Safe Security Μισθοί

Το εύρος μισθών της Safe Security κυμαίνεται από $59,467 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $172,354 για Μηχανικός Πωλήσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Safe Security. Τελευταία ενημέρωση: 8/15/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $59.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$164K
Διευθυντής Προϊόντος
$71.9K

Μηχανικός Πωλήσεων
$172K
Άλλοι Πόροι