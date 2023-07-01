Κατάλογος Εταιρειών
Sabanto
    Σχετικά

    Sabanto is a Farming-as-a-Service company offering comprehensive agriculture services through their supervised autonomous equipment platform. They provide a total turn-key solution for farming needs.

    https://sabantoag.com
    Ιστότοπος
    2018
    Έτος Ίδρυσης
    31
    Αριθμός Εργαζομένων
    $1M-$10M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Έδρα

