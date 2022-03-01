Κατάλογος Εταιρειών
Ryanair
Ryanair Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ryanair κυμαίνεται από $23,880 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $140,295 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ryanair. Τελευταία ενημέρωση: 8/14/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $56.4K
Προσλήψεις
Median $41K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$34.7K

Επιστήμονας Δεδομένων
$34K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$23.9K
Διευθυντής Προϊόντος
$140K
Λειτουργίες Εσόδων
$76.3K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$107K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Ryanair is Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $140,295. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ryanair is $48,739.

Άλλοι Πόροι