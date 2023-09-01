Κατάλογος Εταιρειών
Russian Post
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Russian Post Μισθοί

Το εύρος μισθών της Russian Post κυμαίνεται από $14,654 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $80,468 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Russian Post. Τελευταία ενημέρωση: 8/14/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Επιστήμονας Δεδομένων
$14.7K
Μηχανικός Υλικού
$24.8K
Μάρκετινγκ
$62.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Διευθυντής Προϊόντος
$80.5K
Μηχανικός Λογισμικού
$35.9K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$66.9K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Russian Post में सबसे अधिक वेतन देने वाली भूमिका Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $80,468 है। इसमें आधार वेतन के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस भी शामिल है।
Russian Post में रिपोर्ट किया गया मध्यमान वार्षिक कुल मुआवजा $48,977 है।

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Russian Post

Σχετικές Εταιρείες

  • Pinterest
  • Dropbox
  • Uber
  • Intuit
  • PayPal
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι